Şanlıurfa 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak geçecek. Güneşli bir Ekim iklimi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 31°C olacak. Gece ise sıcaklık 18°C'ye düşecek. Nem oranı %39 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 10 km civarında esmesi bekleniyor. Gün doğumu 06:22, gün batımı ise 18:03 olarak hesaplandı.

5 Ekim Pazar günü sıcaklık 31°C olacak. 6 Ekim Pazartesi günü 28°C, 7 Ekim Salı günü ise 27°C civarında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Böyle sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı önlem almak gerekecek. Açık alanda bulunanların şapka takmaları önerilir. Ayrıca bol su tüketmeleri önemlidir. Güneş koruyucu kullanımı da unutulmamalıdır. Nem oranı düşük olduğu için cilt kuruluğu yaşanabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanımı da ihmal edilmemelidir.