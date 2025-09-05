HABER

Şanlıurfa 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 5 Eylül 2025 Cuma günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor.

Hazar Gönüllü

Şanlıurfa'da 5 Eylül 2025 Cuma günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece ise 22°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %32 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 6 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 34°C olması, gece ise 21°C olacağı tahmin ediliyor. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklığının 33°C, gece ise 21°C olacağı düşünülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin gölgelik alanlarda dinlenmeleri önemlidir. Bol su tüketmek faydalıdır. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmeye dikkat etmek ve yeterli uyku almak faydalı olacaktır. Rüzgarın batıdan esmesi nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalı. Gerekirse korunaklı alanlara geçilmelidir.

