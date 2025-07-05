Şanlıurfa 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 33°C ile 21°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 36°C'ye ulaşması öngörülüyor. 7 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 38°C'ye çıkacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Hafta sonu ve hafta başında sıcaklıkların 36°C'nin üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir risk oluşturuyor.

Rüzgarlı hava koşulları da dikkate alınmalı. Rüzgar hızı 32 km/saat ile 40 km/saat arasında değişebilir. Bu durum, açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir.

Sıcak ve rüzgarlı havada, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar hızına bağlı olarak, açık alanlarda dikkatli olunmalı. Gerekirse korunaklı alanlara geçilmelidir.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve rüzgarlı hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak önlemler alması önemlidir.