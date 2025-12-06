HABER

Şanlıurfa 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 7,7°C ile 9,9°C arasında değişecek. Nem oranı %68 olarak tahmin ediliyor. 7 Aralık Pazar günü de benzer sıcaklıklar ve hafif yağmur görülmesi muhtemel. 8 Aralık'ta orta şiddetli yağmur, 9 Aralık'ta hafif çiseleyen yağmur beklenmektedir. Vatandaşların uygun giyinmesi ve araç kullanırken dikkatli olması önerilmektedir.

Şanlıurfa 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Atmosfer kapalı olacak. Gün içinde sıcaklık 7,7°C ile 9,9°C arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 5,6 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:25, gün batımı saati ise 17:05'tir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7,2°C ile 16,9°C arasında değişecek. 8 Aralık Pazartesi günü orta şiddetli çiseleyen yağmur olacak. Sıcaklıklar 9,6°C ile 14,9°C arasında tahmin ediliyor. 9 Aralık Salı günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9,4°C ile 17,2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları serin ve yağışlı olacağı için dikkatli olunmalı. Vatandaşların uygun giyinmeleri önemlidir. Yağmurluk gibi koruyucu önlemler alınmalıdır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkat edilmelidir. Hız limitlerine uyulmalıdır. Elektronik cihazları nemden korumak önemlidir. Su geçirmez kılıflar kullanmak faydalı olacaktır. Bu önlemler sağlık sorunlarının ve kazaların önüne geçebilir.

