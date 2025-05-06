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Şanlıurfa 06 Mayıs Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 06 Mayıs Salı hava durumu merak edildi. Şanlıurfa'da hava durumu gün boyunca 25°C civarında olacak.

Şanlıurfa 06 Mayıs Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Şanlıurfa'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, gün boyunca 25°C civarında olacak. Hava genel olarak açık ve güneşli öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı için tipiktir. Mayıs ayında Şanlıurfa'da gündüz sıcaklıkları genellikle 24°C ile 31°C arasında değişmektedir.

Önümüzdeki günlerde, 7 Mayıs Çarşamba'dan 10 Mayıs Cumartesi'ye kadar hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıklarının 24°C ile 32°C arasında, geceleri ise 13°C ile 19°C arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, yine bölgenin Mayıs ayı için tipiktir.

Bu süreçte hava genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun bir ortam sunulacak. Ancak, sıcaklıkların artmasıyla öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. Bu durum, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarlar takmak önemlidir.

Ayrıca, sıcak havalarda vücut su kaybı hızlanabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, dehidrasyonu önlemek için gereklidir. Özellikle öğle saatlerinde UV ışınlarının etkisi artacaktır. Cilt sağlığına dikkat edilmesi önemlidir.

Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Hava koşullarının ani değişebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır. Hava tahminleri zamanla güncellenebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve plana buna göre yön vermek en doğru yaklaşımdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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