Şanlıurfa 07 Ekim Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 7 Ekim 2025 Salı günü, parlak güneş ışıkları altında sıcak bir gün bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 30°C, gece ise en düşük sıcaklık 18°C civarında olacak. Nem oranı %18 olacak. Rüzgar hızı ise 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:26'dır. Gün batımı saati 18:01 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C ile 15°C arasında değişecek. 9 Ekim Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında seyredecek. 10 Ekim Cuma günü puslu güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 23°C ile 12°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20°C ile 30°C arasında değişecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesinden dolayı, güneşe maruz kalma sürenizi sınırlamanız faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmanız önemlidir. Cilt sağlığınızı korumak için bu önlemleri almalısınız. Ayrıca gün boyunca yeterli su tüketmeye özen göstermelisiniz. Bu, vücudunuzun su dengesini korur.

Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle hava genellikle sakin olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneşe karşı korunma önlemlerini almak ve yeterli su tüketmek önemlidir.