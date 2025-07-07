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Şanlıurfa 07 Temmuz 2025 Pazartesi Hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 07 Temmuz 2025 Pazartesi Hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Şanlıurfa 07 Temmuz 2025 Pazartesi Hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 7 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 37°C civarında, gece ise 25°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı %29 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık 38°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 39°C, 10 Temmuz Perşembe günü 40°C, 11 Temmuz Cuma günü 40°C, 12 Temmuz Cumartesi günü 41°C ve 13 Temmuz Pazar günü 45°C olması tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Temmuz ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru olmaktadır. Ortalama gündüz sıcaklığı 38.5°C, gece sıcaklığı ise 24°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı %23 civarındadır.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sahada çalışanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Yeterli su tüketimi ve uygun kıyafet seçimi gibi önlemler alınmalıdır. Tarım ürünlerinin sulama ihtiyaçları artacağından, su kaynaklarının verimli kullanılması gerekmektedir. Sulama sistemlerinin etkinliği gözden geçirilmelidir. Sıcak hava koşulları sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ortamlarda bulunmaları teşvik edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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