HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da hava durumu 8 Aralık'ta hafif yağmurlu ve bulutlu geçecek. Gün içindeki sıcaklık 11.1°C ile 17°C arasında değişiklik gösterecek. Gece sıcaklığı 9.9°C civarında olacak. 9 Aralık'ta da benzer hava koşulları devam edecek. 10 Aralık'ta orta şiddette yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar değişkenlik gösterecek, bu nedenle güncel hava tahminlerini takip etmek önemli. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafet giyilmesi öneriliyor.

Şanlıurfa 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu, hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklıklar 11.1°C ile 17°C arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 9.9°C ile 11.1°C arasında seyredecek. Nem oranı %59 ile %92 arasında değişiyor. Rüzgar hızı 5.1 km/saat ile 23.2 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 07:24. Gün batımı saati ise 17:08 olarak tahmin ediliyor.

9 Aralık Salı günü hava durumu yine hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10.8°C ile 18.5°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü orta şiddetli yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 12.5°C ile 16.1°C arasında bekleniyor. 11 Aralık Perşembe günü hafif yağmurlar sürecek. 12 Aralık Cuma günü kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Hava durumu, planlamalarınıza yardımcı olur.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek gerekli. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korur. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşecektir. Kat kat giyinmek ve bir şemsiye bulundurmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekir. Şiddetli rüzgarların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Philips robot süpürgelerde anında 1000 TL indirimi başladı!Philips robot süpürgelerde anında 1000 TL indirimi başladı!
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haberŞanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haber

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.