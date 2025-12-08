Şanlıurfa 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu, hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklıklar 11.1°C ile 17°C arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 9.9°C ile 11.1°C arasında seyredecek. Nem oranı %59 ile %92 arasında değişiyor. Rüzgar hızı 5.1 km/saat ile 23.2 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 07:24. Gün batımı saati ise 17:08 olarak tahmin ediliyor.

9 Aralık Salı günü hava durumu yine hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10.8°C ile 18.5°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü orta şiddetli yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 12.5°C ile 16.1°C arasında bekleniyor. 11 Aralık Perşembe günü hafif yağmurlar sürecek. 12 Aralık Cuma günü kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Hava durumu, planlamalarınıza yardımcı olur.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek gerekli. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korur. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşecektir. Kat kat giyinmek ve bir şemsiye bulundurmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekir. Şiddetli rüzgarların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır.