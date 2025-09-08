HABER

Şanlıurfa 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 21°C'ye düşecek. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %21 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 9 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 20°C olacak. 10 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 21°C tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin gölgelik alanlarda dinlenmeleri önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmek ve yeterli uyku almak gereklidir. Rüzgar batıdan estiği için açık alanlarda dikkatli olunmalı, gerekirse korunaklı alanlara geçilmelidir.

