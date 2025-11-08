HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 8-10 Kasım 2025 tarihlerinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26-27°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 14-18°C seviyelerinde seyredecek. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, günlük yaşamı etkilemeyecek düzeyde kalacak. Güneşin etkisinden korunmak için açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmeli, bol su tüketimi yapılmalıdır. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Şanlıurfa 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında. Gece ise sıcaklık 15°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek.

9 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 26°C olacak. Gece sıcaklığı ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif eserken, nem oranı da düşük kalacak.

Pazartesi günü, 10 Kasım 2025, hava koşullarının yine benzer olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 14°C seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif eserken, nem oranı yine düşük seyredecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26-27°C arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 14-18°C seviyelerinde olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı da düşük kalacak.

Bu hava koşullarında gündüz saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Açık renkli ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis görülebilir. Trafikte dikkatli olunmalı, görüş mesafesi azaldığında hız düşürülmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek... Gündem yaratan görüntüGöbek taşında dansöz, hamam tasında yemek... Gündem yaratan görüntü
Erzurum’da dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs İstanbul ve İzmir’de yakalandıErzurum’da dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs İstanbul ve İzmir’de yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.