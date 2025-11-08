Şanlıurfa 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında. Gece ise sıcaklık 15°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek.

9 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 26°C olacak. Gece sıcaklığı ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif eserken, nem oranı da düşük kalacak.

Pazartesi günü, 10 Kasım 2025, hava koşullarının yine benzer olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 14°C seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif eserken, nem oranı yine düşük seyredecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26-27°C arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 14-18°C seviyelerinde olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı da düşük kalacak.

Bu hava koşullarında gündüz saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Açık renkli ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını önleyecektir. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis görülebilir. Trafikte dikkatli olunmalı, görüş mesafesi azaldığında hız düşürülmelidir.