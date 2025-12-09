HABER

Şanlıurfa 09 Aralık Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8.2°C ile 14.7°C arasında değişecek. Nem oranı %85 olarak beklenirken, rüzgar hızı 1.1 km/saat tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen güneşli ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Yağışlı dönemlerde uygun kıyafetler giymek, dikkatli olmak ve sağlıklı önlemler almak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Ufuk Dağ

Şanlıurfa'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 8.2°C ile 14.7°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı 1.1 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:27'dir. Gün batımı ise 17:05 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler yaşanacak. 10 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6.9°C ile 12.9°C arasında seyredecek. 11 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklık 9.1°C ile 11°C arasında olması tahmin ediliyor. 12 Aralık Cuma günü hafif sağanak yağmurlar devam edecek. Sıcaklık 10.5°C ile 13.9°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek önem kazanıyor. Bu, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmak da büyük önem taşımaktadır.

hava durumu Şanlıurfa
