Şanlıurfa 09 Ekim Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 9 Ekim 2025 tarihinde hava durumu sağanak yağışlarla geçecek. Yüksek sıcaklık 23°C, düşük sıcaklık ise 13°C olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak.

Şanlıurfa'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu muhtemel sağanak yağışlarla geçecek. Yüksek sıcaklık 23°C, düşük sıcaklık ise 13°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında olacak. Gece sıcaklığı 13°C'ye kadar düşebilir. Nem oranı %58 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 10.7 km/h olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanması bekleniyor. 10 Ekim Cuma günü bol güneş ışığı altında hava durumu 23°C yüksek sıcaklık, 12°C düşük sıcaklık olacak. 11 ve 12 Ekim Cumartesi ile Pazar günleri puslu güneşli bir hava olacak. Bu günlerde yüksek sıcaklık 24°C, düşük sıcaklık ise 13°C ile 11°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek gerekli olabilir. Bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Muhtemel sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanızı tavsiye ederim. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının güçlü olabileceğini göz önünde bulundurun. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi de sağlığınızı koruyacaktır.

hava durumu Şanlıurfa
