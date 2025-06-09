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Şanlıurfa 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 09 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Şanlıurfa 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla şekillenecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C’ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz iklimine uygundur. Gün boyunca sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 10 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 38°C’ye, 11 Haziran Çarşamba günü ise 37°C’ye ulaşması bekleniyor. 12 Haziran Perşembe günü sıcaklıkların 39°C’ye yükselmesi tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hale gelecek.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, vatandaşların sağlıklarını korumak için dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak zorunda kalanların, hafif ve açık renkli giysiler giymesi önerilir. Bol su tüketilmeli ve güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Evlerde serin ortamlar oluşturulmalı ve gereksiz elektrikli cihazlar çalıştırılmamalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, mümkünse sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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