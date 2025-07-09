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Şanlıurfa 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 25°C ile 39°C arasında değişecek.

Şanlıurfa 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Şanlıurfa'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 25°C ile 39°C arasında değişecek. Gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması öngörülüyor. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 25°C ile 40°C arasında olacak. 11 Temmuz Cuma günü sıcaklık 26°C ile 40°C arasında değişecek. 12 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 25°C ile 41°C arasında bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir. Etkinlikler sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Tarım sektöründe çalışanların, bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için sabah erken saatlerde sulama yapmaları önemlidir. Güneş ışığının dik olduğu saatlerde çalışma yapılmamalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının hızla buharlaşmasına neden olabilir. Su tasarrufu sağlamak için su kullanımı dikkatli yapılmalıdır. Suyun verimli kullanılması önemlidir. Sıcak hava koşullarında, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunmaları gerekmektedir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önemlidir. Enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi çevre ve ekonomi açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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