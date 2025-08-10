Şanlıurfa 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 42°C'ye kadar çıkacak. Bu yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 33°C civarına düşecek ve bir nebze rahatlama sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 41°C, 12 Ağustos Salı günü ise 40°C tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimine uygun olarak sürecek.

Böyle yüksek sıcaklıklar dönemlerinde, vatandaşların sağlıklarını koruması önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olunmamalıdır. Dışarı çıkmak gerekiyorsa, koruyucu giysiler ile güneş kremi kullanımı ihmal edilmemelidir. Bol su tüketimi vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması ortamın daha serin olmasını sağlar. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve serin ortamlarda vakit geçirmesi önerilir.

Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki yüksek sıcaklıkları, bölgenin iklim özellikleri gereği normaldir. Alınacak basit önlemlerle sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.