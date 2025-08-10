HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları yüksek olacak.

Şanlıurfa 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 42°C'ye kadar çıkacak. Bu yüksek sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 33°C civarına düşecek ve bir nebze rahatlama sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 11 Ağustos Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 41°C, 12 Ağustos Salı günü ise 40°C tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimine uygun olarak sürecek.

Böyle yüksek sıcaklıklar dönemlerinde, vatandaşların sağlıklarını koruması önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olunmamalıdır. Dışarı çıkmak gerekiyorsa, koruyucu giysiler ile güneş kremi kullanımı ihmal edilmemelidir. Bol su tüketimi vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması ortamın daha serin olmasını sağlar. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve serin ortamlarda vakit geçirmesi önerilir.

Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki yüksek sıcaklıkları, bölgenin iklim özellikleri gereği normaldir. Alınacak basit önlemlerle sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti!
Hukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararıHukuk Fakültesi barajında sürpriz gelişme: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Genç sevgili iddiası... Bodrum'da yakalandılar

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.