Şanlıurfa 10 Haziran Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıkları 38°C, gece sıcaklıkları ise 24°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Haziran ayı için tipik değerlerdir. Haziran ayında Şanlıurfa'da ortalama gündüz sıcaklığı 27.8°C, gece sıcaklığı ise 20.2°C'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 11 Haziran Çarşamba günü, artan bulutlarla birlikte gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları ise 23°C beklenmektedir. 12 Haziran Perşembe günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ile gündüz sıcaklıklarının 39°C, gece sıcaklıklarının ise 25°C olması tahmin edilmektedir.

Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluk yaratabilir. Sahada çalışanların, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmaları veya kapalı alanlarda dinlenmeleri önemlidir. Bol su tüketimi yapılmalı ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Tarım sektöründe çalışanların da bu önlemleri alması gerekmektedir. Bitkilerin sulama ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamalı ve aşırı sıcaklardan korumalıdırlar. Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının sürmesi beklenmektedir. Bu dönemde bireylerin ve tarım sektörünün yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.