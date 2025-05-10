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Şanlıurfa 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 10 Mayıs Cumartesi hava durumu açıklandı. Şanlıurfa'da hava durumu yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir atmosferle karakterize olacaktır.

Şanlıurfa 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir atmosferle karakterize olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında olacak. Bu durum, bölgedeki tipik Mayıs ayı iklim koşullarına paraleldir. Sıcak ve kuru bir hava hakim olacaktır.

11 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının 31°C'ye düşmesi öngörülmektedir. 12 Mayıs Pazartesi günü ise sıcaklık 30°C civarında seyredecek. 13 Mayıs Salı günü hava sıcaklıklarının 25°C'ye gerilemesi bekleniyor. 14 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 22°C'ye düşecek. Bu düşüş, bölgedeki hava koşullarının daha serin ve bulutlu hale geleceğini göstermektedir.

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu günlerde, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca bol su tüketimine özen gösterilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde serin hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde, özellikle 13 Mayıs ve sonrasında, şemsiye veya yağmurluk gibi yağmura karşı koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'nın Mayıs ayı iklimi genellikle sıcak ve kuru hava koşullarıyla tanınır. Bu dönemde gündüzleri yüksek sıcaklıklar, geceleri ise daha serin hava koşulları görülür. Bölgedeki nem oranı genellikle düşüktür ve yağış miktarı azdır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, hem sağlık hem de konfor açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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