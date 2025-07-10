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Şanlıurfa 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 41°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Şanlıurfa 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların ve güneşli havanın etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Temmuz Cuma günü sıcaklık 43°C, 12 Temmuz Cumartesi günü ise 44°C civarında olacak. Bu durum, Şanlıurfa'nın Temmuz ayındaki tipik iklim özelliklerini yansıtıyor.

Sıcak hava koşulları, tarım sektörü ve açık hava etkinlikleri için zorluklar çıkarabilir. Çiftçiler, sulama sistemlerini etkin bir şekilde kullanmalı ve bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmelidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarının buharlaşabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Su tasarrufu önlemleri alınmalıdır.

Açık hava etkinlikleri düzenleyenler, etkinlikleri sabah veya akşam saatlerinde planlamalıdır. Öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan kaçınılmalıdır. Katılımcılara bol su içmeleri hatırlatılmalıdır. Etkinlik alanlarında gölgelik alanlar oluşturarak serinletici önlemler almak, katılımcıların konforunu artıracaktır.

Şanlıurfa'da Temmuz ayı boyunca yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde tarım faaliyetlerinde ve açık hava etkinliklerinde gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Böylece olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesi sağlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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