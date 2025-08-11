Şanlıurfa 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların etkisiyle bunaltıcı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C civarına düşecek. Bu durum bir nebze rahatlama sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü en yüksek sıcaklığın 40°C, 13 Ağustos Çarşamba günü ise 41°C olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimine uygun olarak sürecek.

Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde, vatandaşların sağlıklarını korumaları önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olunmamalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı. Hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması, ortamı serin tutar. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Onların serin ortamlarda vakit geçirmesi önemlidir.

Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki yüksek sıcaklıkları, bölgenin iklim özellikleri gereği normaldir. Basit önlemler alarak sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırmak, güneş ışınlarından korunmak ve yeterli sıvı alımına özen göstermek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.