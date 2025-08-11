HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların etkisiyle bunaltıcı olacak.

Şanlıurfa 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklıkların etkisiyle bunaltıcı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C civarına düşecek. Bu durum bir nebze rahatlama sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü en yüksek sıcaklığın 40°C, 13 Ağustos Çarşamba günü ise 41°C olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimine uygun olarak sürecek.

Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde, vatandaşların sağlıklarını korumaları önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olunmamalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı. Hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması, ortamı serin tutar. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Onların serin ortamlarda vakit geçirmesi önemlidir.

Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki yüksek sıcaklıkları, bölgenin iklim özellikleri gereği normaldir. Basit önlemler alarak sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırmak, güneş ışınlarından korunmak ve yeterli sıvı alımına özen göstermek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!Sosyal medyadan aldığı krem hastanelik etti!
Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.