Şanlıurfa 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık ise 12°C civarında seyredecek. Nem oranı düşük. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Bu koşullar, mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde bir hava durumu anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Ekim Pazar günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı altında en yüksek sıcaklık 23°C. En düşük sıcaklık 11°C olarak tahmin ediliyor. 13 Ekim Pazartesi günü, bol güneş ışığı altında en yüksek sıcaklık 22°C. En düşük sıcaklık ise 9°C olacak. 14 Ekim Salı günü, puslu güneş ışığı altında en yüksek sıcaklık 23°C, en düşük sıcaklık 11°C olacak.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Uzun süreli güneşe maruz kalmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Açık alanda vakit geçireceklerin şapka takmaları önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek de gereklidir. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanımı faydalı olacaktır.

Sıcak hava, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve yaşlılar için risk oluşturabilir. Bu gruptaki bireylerin aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Evde kalmak, sağlık açısından faydalıdır. Ayrıca bol su tüketimi ve serin ortamlarda bulunmak önerilmektedir.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde güneşe karşı koruyucu önlemler almak önemlidir. Yeterli sıvı tüketimi, sağlığınızı korumak açısından gereklidir.