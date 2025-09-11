Şanlıurfa 11 Eylül Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla yazın son günlerini anımsatıyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 20°C seviyelerinde olacak. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranının %20 seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Eylül Cuma günü, sabah saatlerinde 24°C, gündüz 32°C, akşam 29°C ve gece 23°C sıcaklıkları öngörülüyor. 13 Eylül Cumartesi günü, sabah 24°C, gündüz 33°C, akşam 29°C ve gece 23°C sıcaklıkları tahmin ediliyor. 14 Eylül Pazar günü, sabah 25°C, gündüz 34°C, akşam 29°C ve gece 23°C sıcaklıkları bekleniyor. Bu günlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmayı gerektiriyor. Ayrıca, bol sıvı tüketmek önem taşıyor. Gün doğumu saati 06:04, gün batımı saati ise 18:38 olarak hesaplanıyor. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak, öğle saatlerinde gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Düşük nem oranı ve yüksek sıcaklık nedeniyle, yangın riski artmaktadır. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi tehlikeli davranışlardan kaçınmak önemlidir.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek gibi görünüyor. Bu dönemde güneş ışınlarından korunmak, bol su tüketmek ve yangın riskine karşı dikkatli olmak sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.