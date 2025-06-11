Şanlıurfa 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu sıralı bir şekilde değerlendirilebilir. Gün boyunca sıcaklıklar 24°C ile 38°C arasında değişmesi bekleniyor. Hava koşulları bol güneş ışığı ve açık hava ile belirgin olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 12 Haziran Perşembe günü en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık ise 39°C olacak. 13 Haziran Cuma günü de sıcaklıklar 24°C ile 39°C arasında bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Haziran ayı boyunca ortalama sıcaklıkları 20°C ile 34°C arasında değişmektedir. Bu dönemde yağış miktarı çok düşüktür. Nem oranı da %27 civarında seyreder. Bu nedenle, Haziran ayı genellikle sıcak ve kuru geçer.

Böyle sıcak ve kuru hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalıdır. Bol su tüketimi önerilir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak saatlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Evlerde ve iş yerlerinde serinletici önlemler almak da rahat bir ortam sağlar. Klima veya vantilatör kullanmak yararlı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka giymek cilt sağlığı açısından önemlidir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterme ihtimali de vardır. Bu nedenle güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak en iyisidir.