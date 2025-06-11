HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 11 Haziran Çarşamba hava durumu raporuna göre gün boyunca sıcaklıkların 24°C ile 38°C arasında değişmesi bekleniyor.

Şanlıurfa 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu sıralı bir şekilde değerlendirilebilir. Gün boyunca sıcaklıklar 24°C ile 38°C arasında değişmesi bekleniyor. Hava koşulları bol güneş ışığı ve açık hava ile belirgin olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 12 Haziran Perşembe günü en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık ise 39°C olacak. 13 Haziran Cuma günü de sıcaklıklar 24°C ile 39°C arasında bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Haziran ayı boyunca ortalama sıcaklıkları 20°C ile 34°C arasında değişmektedir. Bu dönemde yağış miktarı çok düşüktür. Nem oranı da %27 civarında seyreder. Bu nedenle, Haziran ayı genellikle sıcak ve kuru geçer.

Böyle sıcak ve kuru hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalıdır. Bol su tüketimi önerilir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak saatlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Evlerde ve iş yerlerinde serinletici önlemler almak da rahat bir ortam sağlar. Klima veya vantilatör kullanmak yararlı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka giymek cilt sağlığı açısından önemlidir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterme ihtimali de vardır. Bu nedenle güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak en iyisidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14 yaşındaki Burak'ın evden neden kaçtığı belli oldu!14 yaşındaki Burak'ın evden neden kaçtığı belli oldu!
51 ilde operasyon! Tek tek yakalandılar 51 ilde operasyon! Tek tek yakalandılar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel hastanelerde yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı: Köklü değişiklikler geliyor

Özel hastanelerde yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı: Köklü değişiklikler geliyor

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

A Milli Takım'dan ABD'de tatsız prova!

A Milli Takım'dan ABD'de tatsız prova!

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti!

Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti!

Yeni Akit haber müdüründen skandal paylaşım

Yeni Akit haber müdüründen skandal paylaşım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.