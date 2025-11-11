HABER

Şanlıurfa 11 Kasım Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava sıcak ve bulutlu geçecek, gündüz sıcaklığı 22°C olarak gözlemlenecek. Sabah saatlerinde serin hava nedeniyle kalın giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar, toz taşımacılığına yol açabilir ve bu durum görüş mesafesini azaltabilir. 12 Kasım Çarşamba günü hava puslu ve güneşli olacak. 13 Kasım'da ise yağmur bekleniyor, bu nedenle hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. İşte detaylar...

Şanlıurfa 11 Kasım Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hava serin olacağı için kalın giysiler almanız iyi olacaktır. Rüzgar nedeniyle toz taşınımı yaşanabilir. Bu durum görüş mesafesini azaltabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmanız önemlidir.

12 Kasım Çarşamba günü hava puslu ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 22°C civarında kalacak. 13 Kasım Perşembe günü kısa süreli sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık ise 19°C civarına düşecek. 14 Kasım Cuma günü rüzgarlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 19°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak hazırlıklı olmak önem arz ediyor. Özellikle 13 Kasım'daki sağanak yağmurlara karşı önlem almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgar, toz taşınımına ve görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmak önemlidir.

