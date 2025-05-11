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Şanlıurfa 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sıcaklıkların 32°C'ye kadar yükseleceğini gösteriyor.

Şanlıurfa 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sıcaklıkların 32°C'ye kadar yükseleceğini gösteriyor. Rüzgarlı koşulların hakim olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Bu durum, bölgenin tipik iklim koşullarına uygun bir gün yaşanacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak: 12 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 30°C civarında, 13 Mayıs Salı günü 24°C ve 14 Mayıs Çarşamba günü 22°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. Ayrıca, 14 Mayıs'ta yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir.

Bölgedeki hava koşullarına bağlı olarak, özellikle 11 Mayıs'ta yüksek sıcaklık ve rüzgarlı hava nedeniyle su kaynaklarının korunması önemlidir. Yangın riskine karşı da dikkatli olunması gerekmektedir. 14 Mayıs'taki olası sağanak yağışlar nedeniyle su baskınlarına karşı hazırlıklı olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Şanlıurfa'nın Mayıs ayı iklimi, ortalama 27.6°C'lik yüksek sıcaklık ve 14.3°C'lik düşük sıcaklık değerleri ile yılın en sıcak dönemlerinden biridir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 38 mm olup, yağmurlu gün sayısı 5 civarındadır. Bu nedenle, Mayıs ayında hava koşullarına uygun giyinmek ve su tüketimine özen göstermek sağlıklı bir yaşam için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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