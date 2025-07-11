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Şanlıurfa 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 40°C civarında olacak.

Şanlıurfa 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 40°C civarında olacak. Sıcaklıkların artması bekleniyor. 12 Temmuz Cumartesi günü 41°C, 13 Temmuz Pazar günü 41°C ve 14 Temmuz Pazartesi günü tekrar 40°C seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluk yaratabilir.

Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir. Etkinlikler sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Tarım sektöründe çalışanların, bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için sabah erken saatlerde sulama yapması önemlidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarının azalması riski de vardır. Bu nedenle suyun tasarruflu kullanılması gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek bulunmaktadır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olması önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları önemlidir.

Şanlıurfa'da beklenen yüksek sıcaklıklar, günlük yaşamı ve tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, vatandaşların ve tarım sektöründeki çalışanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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