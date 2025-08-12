Şanlıurfa 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösterecek. Hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 40°C, en düşük sıcaklık ise 26°C civarında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Kuzeydoğudan hafif bir rüzgar esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 13 Ağustos Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 41°C olacak. 14 Ağustos Perşembe günü 42°C, 15 Ağustos Cuma günü ise 41°C olarak tahmin ediliyor. Günlük en düşük sıcaklıklar 25-27°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde aşırı sıcak çarpması riskini artırabilir. Kapalı ve serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmek ve güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmamak gerekmektedir. Dışarı çıkıldığında şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve yaşlılar, öğle 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya dikkat etmelidir.

Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki iklimi, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem ile karakterizedir. Bu dönem yağış miktarı oldukça düşüktür. Tarım faaliyetleri ve su kaynakları yönetimi açısından dikkatli olunmalıdır. Sıcak hava koşulları, enerji tüketimini artırarak elektrik kesintilerine yol açabilir. Gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve klima kullanımının minimumda olması faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Sağlık ve güvenlik açısından gerekli önlemleri almak, bireylerin ve toplumun refahı için önemlidir.