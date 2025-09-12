HABER

Şanlıurfa 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Şanlıurfa 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Şanlıurfa'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi, sıcaklıkların 33°C ile 34°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınılması öneriliyor. Açık hava etkinliklerinin sabah veya akşam serinliğinde yapılması tavsiye ediliyor. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların dışarı çıkmamaları veya koruyucu önlemler almaları önemlidir.

Yüksek sıcaklıklarda, tarım faaliyetleriyle uğraşanların da dikkatli olmaları gerekmektedir. Gün ortasında yapılan tarım işleri, çalışanların sağlığı ve verimlilik açısından olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, tarım işlerinin sabahın erken saatlerine veya akşam serinliğine kaydırılması önerilmektedir. Bu yaklaşım, hem çalışanların sağlığını korur hem de iş verimliliğini artırır.

Şanlıurfa'da 12 Eylül 2025 Cuma günü ve sonraki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde, vatandaşların ve tarım çalışanlarının sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemli. Hava koşullarına uygun davranmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
