Şanlıurfa 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 28°C ile 17°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerdir. Şanlıurfa'da Mayıs ayında ortalama sıcaklık 21.4°C, en düşük sıcaklık 14.3°C ve en yüksek sıcaklık 27.6°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 13 Mayıs Salı günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 15°C arasında değişecek. 14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Bu gün sıcaklık 20°C ile 14°C arasında olacaktır. 15 Mayıs Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 23°C ile 13°C arasında değişecek.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak, günlük yaşamı daha konforlu hale getirir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak önemlidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına göre plan yaparak etkinliklerinizi ve seyahatlerinizi daha verimli organize edebilirsiniz.