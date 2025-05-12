HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 12 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Şanlıurfa'da hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak.

Şanlıurfa 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 28°C ile 17°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerdir. Şanlıurfa'da Mayıs ayında ortalama sıcaklık 21.4°C, en düşük sıcaklık 14.3°C ve en yüksek sıcaklık 27.6°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 13 Mayıs Salı günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 15°C arasında değişecek. 14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Bu gün sıcaklık 20°C ile 14°C arasında olacaktır. 15 Mayıs Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 23°C ile 13°C arasında değişecek.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak, günlük yaşamı daha konforlu hale getirir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak önemlidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına göre plan yaparak etkinliklerinizi ve seyahatlerinizi daha verimli organize edebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 402 kişiyi dolandırdılar! 160 şüpheli yakalandıKendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 402 kişiyi dolandırdılar! 160 şüpheli yakalandı
Kabine bugün toplanıyor! İşte ana gündem..Kabine bugün toplanıyor! İşte ana gündem..

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Basit deyip geçmeyin: Ağızdaki bu belirti löseminin ilk işareti olabilir!

Basit deyip geçmeyin: Ağızdaki bu belirti löseminin ilk işareti olabilir!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.