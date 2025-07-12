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Şanlıurfa 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Şanlıurfa 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Şanlıurfa'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 43°C'ye ulaşması bekleniyor. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %14 ile %36 arasında değişecek.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi öngörülüyor. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 45°C'ye yükselebilir. 14 Temmuz Pazartesi günü ise 44°C'lik hava durumu bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü sıcaklık 39°C'ye düşecek. 16 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 38°C'ye gerilemesi tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmanın sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. Güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde (11.00-16.00 arası) dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Bu, güneş çarpması riskini azaltır. Ayrıca bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Rüzgarlı hava koşulları açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, rüzgar hızına dikkat edilmeli ve gerekirse korunaklı alanlara geçilmelidir.

Sıcak ve rüzgarlı havalarda açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların öğle saatlerinde gölgede kalmaları önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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