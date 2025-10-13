Şanlıurfa 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü açık ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeyden hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Yağış beklenmiyor.

14 Ekim Salı günü sıcaklığın 32 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. 15 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 31 dereceye düşecek. Bu süreçte hava açık ve güneşli olacak. Yağış olacağına dair bir bekleyiş yok.

Sıcak hava koşullarında öğle ve ikindi vakitlerinde dikkatli olunması önemlidir. Uzun süre güneşte kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol sıvı tüketimi de gereklidir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yüksek sıcaklıklara karşı önlem alması gerekiyor.

Sıcak hava devam ederken gölgelik alanlar tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır. Bu önlemlerle kişisel sağlığınızı koruyabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi rahatça sürdürebilirsiniz.