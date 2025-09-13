Şanlıurfa 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu yaz mevsiminin son günlerine uygun bir sıcaklık profili sergileyecek. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık ise 22°C civarında olacak. Nem oranı %41 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar saatte yaklaşık 7.8 km hızla esecek. Gün doğumu saat 06:38, gün batımı ise 18:29 olarak hesaplandı.

14 Eylül Pazar günü hava açık ve güneşli kalacak. En yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık 20°C civarında olacak. 15 Eylül Pazartesi günü de hava benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Yine en yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık ise 20°C civarında seyredecek. 16 Eylül Salı günü hava puslu güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık 19°C civarında olacak.

Bu dönemde sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalacak. Vatandaşların aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları önemli. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su tüketilmeli ve yoğun güneş ışınlarının olduğu öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirilmeme özen gösterilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt koruması sağlanmalı. Yaşlılar ile çocukların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların da sıcaklıklara karşı tedbirli olmaları gerekmekte. Hayvanların su ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmalı. Serin ortamlarda tutulmaları sağlanmalıdır. Tarım ürünlerinin sulama programları gözden geçirilmeli ve gerektiğinde ek sulama yapılmalıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde kalacak. Güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde vatandaşların ve tarım sektörünün aşırı sıcaklara karşı gerekli önlemleri alması olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.