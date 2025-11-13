HABER

Şanlıurfa 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 13 Kasım 2025 günü hava açık ve güneşli geçecek, sıcaklık 23°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan hafif eserken, sabah saatlerinde hafif pus oluşumu bekleniyor. 14 ve 15 Kasım tarihlerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülecek ve sıcaklık 15°C ile 8°C arasında değişecek. Hava koşularındaki değişikliklere hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından büyük önem taşıyor.

Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklığın 23°C civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek. Sabah saatlerinde hafif pus oluşabilir. Öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması önerilir. Gece sıcaklığı ise 15°C'ye kadar düşebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 14 Kasım Cuma günü bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 8°C arasında değişecek. 15 Kasım Cumartesi günü kısa süreli sağanakların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 5°C arasında olacak. 16 Kasım Pazar günü ise bulutlu bir başlangıcın ardından güneşin geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 5°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 14 ve 15 Kasım tarihlerindeki yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesi beklenen 15 ve 16 Kasım günlerinde kat kat giyinmeniz önerilir. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı dikkatli olmalısınız. Gerekirse sıcak içecekler tüketilmelidir.

Şanlıurfa'nın karasal iklimi gün içinde sıcaklık farklarına neden olur. Bu nedenle günün farklı saatlerinde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak, sağlığınızı koruma açısından da önem taşır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
