Şanlıurfa 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 14 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Gün boyunca hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 20°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %35 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığı 34°C olacak. 16 Eylül Salı günü ise sıcaklık 33°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Eylül ayı hava koşullarına uyum sağlayacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle hava kurak ve bunaltıcı olabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmeleri, güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Ayrıca, rüzgarın kuzeybatıdan esmesi nedeniyle, açık alanlarda rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve toprak hareketlerine karşı dikkatli olunmalıdır.

Sıcak hava koşulları yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu gruptaki bireylerin, serin ve gölgeli alanlarda kalmaları önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve düzenli olarak su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun kıyafetler tercih etmek gerekmektedir.

Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve toprak hareketlerine karşı, açık alanlarda çalışanlar veya spor yapanlar yüz maskesi ve gözlük kullanmalıdır. Bu önlemler sağlık ve konfor açısından önem taşımaktadır.

