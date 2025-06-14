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Şanlıurfa 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 14 Haziran Cumartesi hava durumu sıcak olacak.

Şanlıurfa 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli koşullarla geçecektir. Gündüz sıcaklık 36°C civarında, gece ise 22°C civarında olacaktır. Nem oranı %30 ile %32 arasında değişecek. Rüzgar hızı 20 km/sa civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 15 Haziran Pazar günü en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık ise 37°C olarak tahmin edilmektedir. 16 Haziran Pazartesi'de en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık 37°C bekleniyor. 17 Haziran Salı'da en düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. 18 Haziran Çarşamba günü en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık 37°C tahmin edilmektedir. 19 Haziran Perşembe'de ise en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık 36°C bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkat gerektiriyor. Yüksek sıcaklıklarda güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) endeksi de yükseliyor. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabiliyor. Güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar su kaybını hızlandırarak dehidrasyona yol açabilir. Bu nedenle bol su içmek ve vücudu serin tutacak giysiler tercih etmek faydalıdır. Tarım sektöründe çalışanların da bu sıcak koşullarda dikkatli olmaları, uygun kıyafetler giymeleri ve yeterli su tüketmeleri gerekiyor.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde, hem kişisel sağlık hem de tarım faaliyetlerinin verimliliği için gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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