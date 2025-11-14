Şanlıurfa 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu ve ılık olacak. Sıcaklık 11°C ile 16°C arasında değişecek. Rüzgar saatte 8-12 km hızla esecek. Yağış olasılığı ise düşük seviyelerde kalacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 15 Kasım Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 5°C ile 11°C arasında olacak. 16 Kasım Pazar günü kısmen güneşli bir hava olması tahmin ediliyor. O gün sıcaklık 5°C ile 13°C arasında seyredecek. 17 Kasım Pazartesi günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 6°C ile 14°C arasında olacak.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 15 Kasım'daki sağanak yağışlar nedeniyle dışarıda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek gerekiyor. Bu, vücut ısısını korur ve soğuk algınlığı riskini azaltır. Rüzgarlı günlerde dışarıdayken dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirmek iyi bir fikir olacaktır.

Şanlıurfa'nın iklimi gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklarını belirgin hale getirir. Günün erken saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle sabahları sıcak tutacak bir giysi bulundurmak akıllıca olacaktır. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Ayrıca günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.