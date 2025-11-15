Şanlıurfa 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu kısa süreli sağanak yağmurların etkili olacağı yönünde. Gündüz en yüksek sıcaklık 11°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 5°C olarak bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak. Nem oranı da yüksek seyredecek.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava koşulu değişikliği beklenmiyor. 16 Kasım Pazar günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 17 Kasım Pazartesi günü ise tamamen güneşli bir gün öngörülüyor. Her iki günde de gündüz sıcaklıkları 13°C civarında kalacak. Gece sıcaklıklarının ise 5°C civarında olması tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık değişimi ve yüksek nem oranı nedeniyle dikkatli olunması şart. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığına karşı tedbir almak önemli. Uygun kıyafetler giymek vücut ısısını korur. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacak. Su kaybını önlemek için yeterli miktarda su tüketilmelidir.

Sahip olduğunuz sağlık sorunlarını izlemek önemlidir. Belirtileriniz varsa, bir sağlık profesyoneline danışmak faydalı olabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek de gereklidir. Kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçer.