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Şanlıurfa 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, bölge halkı için önemli bir konudur.

Şanlıurfa 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, bölge halkı için önemli bir konudur. Bu tarihte hava sıcaklığının 23.2°C ile 29.0°C arasında değişmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında olacak. Hava genellikle açık seyredecek. Rüzgar hızı ise 14.8 km/saat civarında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacağı öngörülüyor. 16 Mayıs Cuma günü, bölgede düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Sıcaklıklar 23.9°C ile 29.8°C arasında olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak geçecek. Sıcaklık 24.6°C ile 30.7°C arasında değişecek. 18 Mayıs Pazar günü ise ara ara orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. O gün sıcaklıklar 24.4°C ile 30.9°C arasında olacak.

Bu hava koşulları, özellikle 15 Mayıs'ta açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygundur. 16 Mayıs'tan itibaren yağışların başlaması nedeniyle, açık hava etkinlikleri için planlamalarınızı gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Cumartesi ve Pazar günlerinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Bu günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Yağmurlu günlerde ıslanmamak için yanınızda şemsiye bulundurmanızda fayda vardır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız.

15 Mayıs Perşembe günü Şanlıurfa'da hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. 16 Mayıs'tan itibaren yağışların başlamasıyla birlikte, planlarınızı buna göre ayarlamanız ve gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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