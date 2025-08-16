HABER

Şanlıurfa 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, yaz sıcaklıklarını gösterecek.

Şanlıurfa 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Şanlıurfa'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, yaz sıcaklıklarını gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38°C, gece ise 23°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklığın 38°C, 18 Ağustos Pazartesi günü ise 37°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Aşırı sıcaklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunanlar için tehlike oluşturabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmakta dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkıldığında koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanılmalıdır. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korur. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir.

Evde perdelerin kapalı tutulması, serinletici cihazların kullanılması ortamı serin tutar. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilmektedir. Serin ortamlarda vakit geçirilmesi önemlidir. Bu basit önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

hava durumu Şanlıurfa
