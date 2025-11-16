Şanlıurfa 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 16 Kasım 2025 Pazar günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 12°C olacak. En düşük sıcaklık ise 6°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek. Rüzgarın saatte 8 km civarında esmesi bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklik öngörülüyor. 17 Kasım Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 6°C arasında değişecek. 18 Kasım Salı günü hava sıcaklıklarının 17°C ile 6°C arasında olacağı tahmin ediliyor. 19 Kasım Çarşamba günü bol güneş ışığı olacak. 20 Kasım Perşembe günü ise çoğunlukla güneşli bir hava görülecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Bu nedenle, hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarın. Ani yağışlara karşı yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurun. Rüzgarlı günlerde dikkatli olun. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edin.

Şanlıurfa'nın karasal iklimi nedeniyle gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları belirgin olabilir. Günün erken saatlerinde ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler tercih edin. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısını koruyabilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak hem sağlığınızı korur hem de günlük aktivitelerinizi kolaylaştırır.