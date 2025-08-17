Şanlıurfa 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığı 38°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 24°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos iklimine uygundur. Bölge yaz aylarında genellikle yüksek sıcaklıklar yaşar.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 37°C, 19 Ağustos Salı günü 36°C, 20 Ağustos Çarşamba günü ise 38°C civarında olacak. Bu değerler, Şanlıurfa'nın Ağustos ayındaki ortalama sıcaklıklarıyla uyumludur.

Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu dönemlerde, sağlık korunması önemlidir. Vatandaşların öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerekmektedir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu saatlerde, doğrudan güneşten kaçınmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Şanlıurfa'nın iklimi, yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarıyla karakterizedir. Bölge halkı, sıcak hava koşullarına alışkındır. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için belirtilen önlemlerin alınması büyük önem taşır.