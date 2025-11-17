HABER

Şanlıurfa 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü, güneşli ve açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 15°C olacak. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için oldukça uygundur. Hafta boyunca hava durumunun benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 18 Kasım'da sıcaklık 16°C'ye çıkacak, 19 Kasım'da ise 18°C olacak. Dışarıda vakit geçirmek ve doğanın tadını çıkarmak için ideal bir zaman dilimi sunuluyor.

Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu güzel. Güneş bol şekilde parlayacak. En yüksek sıcaklık 15°C olacak. Gün boyunca hava açık kalacak. Rüzgar hafifçe esecek. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Kasım Salı günü en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Bu günde bol güneş ışığı bekleniyor. 19 Kasım Çarşamba günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklık 18°C’ye çıkacak. 20 Kasım Perşembe günü ise yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Yine sıcaklık 18°C olarak öngörülüyor. Hava açık ve ılıman olacak.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için aktiviteler planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirmek, ruh halinizi iyileştirebilir. Enerji seviyeniz artabilir. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmanız iyi olacaktır. Hafif bir mont veya ceket bulundurmak önemli. Sabah ve akşam serinlikten korur.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da hava koşulları açık ve ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirerek etkinlikler planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için ideal bir dönem.

