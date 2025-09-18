HABER

Şanlıurfa 18 Eylül Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 18 Eylül Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Şanlıurfa 18 Eylül Perşembe hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 20°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı için tipik değerlere karşılık geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olması beklenmiyor. 19 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 27°C, 20 Eylül Cumartesi günü 28°C, 21 Eylül Pazar günü ise 29°C civarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Eylül ayındaki genel hava trendi ile uyumlu.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği bu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve hafif, açık renkli kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Bu, dehidrasyonu önler. Yüksek sıcaklıkların olduğu saatlerde, gölge alanlarda kalmak veya iç mekanlarda bulunmak önerilir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunması ve gerektiğinde tıbbi yardım alınması önem taşır. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava durumunu önceden kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları tavsiye edilir.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planları esnek tutmak açısından faydalıdır. Bu, olası olumsuz durumların önüne geçebilir.

