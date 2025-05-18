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Şanlıurfa 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Şanlıurfa 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 32°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklıklar 17°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüzleri sıcak, geceleri ise serin bir hava bekleniyor.

19 Mayıs Pazartesi günü hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 29°C arasında değişecek. 20 ve 21 Mayıs Salı ve Çarşamba günleri hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar bu günlerde 17°C ile 30°C arasında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içilmelidir. Aşırı sıcakların etkisini azaltmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ağır ve koyu renkli kıyafetlerden kaçınılmalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, hassas grupların korunması gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Klimaların doğru kullanımıyla iç mekanlar serin tutulmalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırılmalıdır. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Mayıs ayında Şanlıurfa'da ortalama 5 yağışlı gün yaşanmaktadır. Toplam yağış miktarı yaklaşık 38 milimetre civarındadır. Bu nedenle, ani hava değişimlerine hazırlıklı olunması önemlidir. Ayrıca hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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