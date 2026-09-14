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Surlarda erkek cesedi bulundu

İstanbul Fatih’te surların içerisinde erkek cesedi bulundu. Cesedin 40 yaşındaki İsa Çam’a ait olduğu belirlendi.

Surlarda erkek cesedi bulundu

Olay, saat 17.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi’nde bulunan surlarda meydana geldi. Surların içerisinde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin, 40 yaşındaki İsa Çam’a ait olduğu tespit edildi.

Çam’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Fatih
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