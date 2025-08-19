Şanlıurfa 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu parlak güneş ışıkları ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C, gece ise 24°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos ayı iklimini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 37°C, 21 Ağustos Perşembe günü ise 39°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak günlerde vatandaşların sağlıklarını koruması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmak zorunda kalındığında, koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi, vücudu sıcakla başa çıkmasına yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk teşkil edebilir. Bu grupların daha serin ortamlarda vakit geçirmesi önemlidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması iç mekanları daha konforlu hale getirecektir.

Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır.