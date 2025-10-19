Şanlıurfa 19 Ekim Pazar hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C ile 28°C arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 23°C civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Bu durum hava koşullarını keyifli hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde 20 Ekim Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 16°C ile 23°C arasında değişecek. Salı günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında seyredecek. Çarşamba günü ise hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 15°C ile 25°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmeli ve güneşten korunmalısınız. Bu, sağlığınız açısından önemlidir.