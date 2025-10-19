HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 19 Ekim Pazar hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 19 Ekim Pazar günü hava açık ve güneşli, sıcaklık 26°C ile 28°C arasında değişiyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. 20 Ekim Pazartesi günü ise hava kapalı ve sıcaklık 16°C ile 23°C aralığında olacak. Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklık 14°C ile 22°C arasında seyredecek. Hava koşullarına göre giyinmek ve önlem almak sağlık için önem taşıyor.

Şanlıurfa 19 Ekim Pazar hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C ile 28°C arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 23°C civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Bu durum hava koşullarını keyifli hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde 20 Ekim Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 16°C ile 23°C arasında değişecek. Salı günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında seyredecek. Çarşamba günü ise hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 15°C ile 25°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmeli ve güneşten korunmalısınız. Bu, sağlığınız açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKTC seçim heyecanı başladıKKTC seçim heyecanı başladı
Savaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyorduSavaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyordu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.