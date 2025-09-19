HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 19 Eylül Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 19 Eylül Cuma hava durumu güneşli ve hafif rüzgarlı olacak. İşte detaylar...

Şanlıurfa 19 Eylül Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında. Gece ise sıcaklığın 15°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar gün boyunca etkili olacak. Açık alanlarda vakit geçirenlerin dikkat etmesi gerekiyor.

Cumartesi günü sıcaklık 29°C'ye yükselecek. Bol güneş ışığı altında açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacak. Pazar günü sıcaklıklar 28°C civarında kalacak. Hava koşulları puslu olacak. Bu durum, hava kalitesini etkileyebilir. Özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olması önemli.

Önümüzdeki günlerde genel olarak sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar mevcut. Ancak, öğle saatlerinde aşırı sıcaklıklar rahatsızlık verebilir. Dışarıda bulunmanız gerekiyorsa şapka, güneş kremi ve bol su tüketimi gibi önlemler almanız önemlidir.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir. Uçan eşyaların sabitlenmesi şart. Puslu hava koşullarında görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte daha dikkatli olmalısınız.

Özetle, Şanlıurfa'da sıcak ve güneşli hava koşulları önümüzdeki günlerde etkili olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bu günlerde güneşten korunma önem taşıyor. Rüzgarın etkilerine karşı da dikkatli olunması sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'yi sarsan suikast sonrası dikkat çeken gelişme!ABD'yi sarsan suikast sonrası dikkat çeken gelişme!
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı!AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.