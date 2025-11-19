HABER

Şanlıurfa 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 19 Kasım'da açık ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %35 civarında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Kasım'da sıcaklık 11°C-20°C, 21 Kasım'da ise 12°C-21°C arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal olan bu dönemlerde serin akşamlar için ceket bulundurmak faydalı. Güneşten korunmak da önemli.

Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacaktır. Gün boyunca sıcaklık 11°C ile 19°C arasında değişecektir. Nem oranı %35 civarındadır. Rüzgar kuzey-kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 2.4 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 20 Kasım Perşembe günü sıcaklık 11°C ile 20°C arasında olacaktır. 21 Kasım Cuma günü ise sıcaklık 12°C ile 21°C arasında seyredecektir. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli kalacaktır. Yağış ihtimali düşük durumdadır.

Bu dönemde hava, açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Bu, cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Düzenli su tüketimi ve dengeli beslenme genel sağlığınızı destekler.

hava durumu Şanlıurfa
