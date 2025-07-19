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Şanlıurfa 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak.

Şanlıurfa 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C civarında, gece ise 27°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Bölgenin tipik yaz iklimine uygun bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 20 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 40°C, 21 Temmuz Pazartesi günü ise 41°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Temmuz ayındaki ortalama değerlerinin üzerinde. Bölgenin tipik yaz iklimine uygun günler yaşanacak.

Böylesi yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için önlemler almak önemlidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Tarım sektöründe çalışanların, erken saatlerde veya akşam serinliğinde çalışmaları önerilir. Öğle sıcağında dinlenmeleri önemlidir. Ayrıca, hayvanların su ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanması gerekir. Gölgelik alanların sağlanması, hayvanların sıcak çarpması riskini azaltır.

Şanlıurfa'nın Temmuz ayındaki yüksek sıcaklıkları, bölgenin iklim özellikleri ile uyumludur. Sıcaklıkların 38°C ile 40°C arasında değişmesi ve yağışsız günlerin artması beklenir. Hem insanlar hem de tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için sıcak hava koşullarına uygun önlemler almak, olası sağlık sorunlarının ve üretim kayıplarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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