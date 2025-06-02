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Şanlıurfa 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 2 Haziran Pazartesi hava durumu gündüz 28°C, gece ise 18°C olacak.

Şanlıurfa 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 2 Haziran Pazartesi 2025 günü hava sıcaklıkları gündüz 28°C, gece ise 18°C olacak. Rüzgarlı bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali %30. Önümüzdeki günlerde gündüz hava sıcaklıkları 30°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 19°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali %28 ile %30 arasında değişecek.

Bu dönemde Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz sıcaklıklar 30°C'yi aşacak. Gece sıcaklıkları 19°C civarında kalacak. Yağış ihtimali yine %28 ile %30 arasında değişecek.

Sıcak ve rüzgarlı hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek ve güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalı. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi sağlanmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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